Ситуация в пунктах пропуска утром 20 ноября: Проезда ожидали 230 авто

Сегодня утром, 20 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 43,5 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9810 человек и 1100 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8620 человек и 1390 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8915 человек и 1540 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3760 человек и 800 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12350 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Andrew: «5:07. Еленовка. 6:00 (по местному времени, – ред.) – 90 машин основная + 35 льготная очереди, постоянно прибывают новые».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Валер»: «6:33. На Гнутово как дела сегодня?»;

Виталий: «7:37. Очень плохо, на "нулевом" очередь огромная и двигаться еле-еле».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.