Чего хочет добиться Путин в переговорах по Донбассу, – мнение

Президент России Владимир Путин заинтересован в реинтеграции Донбасса на своих условиях, поскольку считает, что это приведет к федерализации Украины в будущем. Об этом рассказал политический технолог Андрей Золотарев.

«Чего хочет Путин? Во-первых, это разрядка ситуации с европейскими торговыми партнерами России в ЕС – Францией и Германией. Дальше – демонтаж антироссийских санкций, реинтеграция Донбасса – возвращение на его условиях, что стало бы площадкой для дальнейшей федерализации Украины, поскольку при выполнении Минских соглашений, сказав "А", неизбежно придется говорить и "Б"», – сказал он.

«Политическая часть Минских соглашений в перспективе 10-15 лет приведет к тому, что и остальные регионы увидят: "если Донбасс силой оружия сумел добиться для себя особого статуса, чем мы хуже". Спустя какое-то время этот вопрос могут задать в Закарпатье, Буковине. Такая перспектива является вполне реальной. Для многих такая перспектива равна краху государства, хотя российские эксперты уверяют, что это единственная возможность для Украины сохранить свою государственность, иначе, дескать, нас впереди ждет Югославия», – продолжил Золотарев.

По его мнению, на каком-то этапе переговоров по Донбассу конфликт будет «заморожен». «Скорее всего, мы снова придем к варианту того, что на каком-то этапе процесс "ляжет в холодильник", будет "заморожен"», – считает эксперт.

Политтехнолог предположил, что цели Кремля на переговорах в Нормандском формате по Донбассу – это снятие европейских санкций и вывод за рамки обсуждений на международном уровне возвращения Украине аннексированного Крыма.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции, эту информацию позже подтвердили в Кремле.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV