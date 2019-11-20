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На Донетчине спасатели тушат пожар на шахте (Фото)

20.11.19 10:26

Сегодня, 20 ноября, произошел пожар на шахте «Северная» ГП «Торецкуголь» в Торецке (Донецкая обл.), спасатели ликвидируют возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 5:44. Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит кровля административного здания на площади 1500 кв. м. Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет.

Информации по погибших и пострадавших в Главное управление не поступало. Пожар локализован в 07:45. Продолжается ликвидация пожара, причины устанавливаются.

В ГСЧС также отметили, что к тушению привлечены 34 человека личного состава и 9 единиц техники.

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