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Дворец счастья: Как в Луганске выглядит местный «ЗАГС» (Фото)

20.11.19 10:38
Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, после прогулки возле музыкально-драматического театра показал, как выглядит в «ЛНР» местный «ЗАГС». Кадры сделаны 14 ноября.

«"Дворец счастья" – что за бред. А – это ЗАГС… Там написано – "для торжественных событий, регистрация" и что-то такое в этом роде. А я и не знал, что тут ЗАГС находится», – отметил блогер.

На кадрах видно, что возле здания «ЗАГСа» была небольшая очередь. За зданием расположен огражденный парк и храм.

Фото: скриншот видео YouTube

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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