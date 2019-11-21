Дальше – только война: Как живут в прифронтовом селе Бердянское (Фото)

В прифронтовом селе Бердянское (Донецкая обл.) за годы войны снарядами разрушены более 40 домов. Населенный пункт находится возле поселка Широкино – одной из самых «горячих точек» на карте операции Объединенных сил и всего в 25 км от Мариуполя. Большая часть жителей отсюда выехали.

В селе Бердянском сейчас живут около 100 человек, в том числе 10 детей. Местные жители боятся вопросов об обстрелах и больше не выходят на лодках в море.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

На подъезде к населенному пункту на дороге установлены тетраподы и расположены блокпосты. Территорию Бердянского контролируют украинские морпехи.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Таблички в прибрежной зоне предупреждают о том, что акватория Азовского моря заминирована.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Местные жители делятся эмоциями, что за время войны устали от ощущения постоянной опасности, старались не паниковать, когда к ним прилетали снаряды, а страшнее всего было в 2015 году – тогда Бердянское обстреливали регулярно. «Страшное дело – дымище, огонь, все гремит, взрывается, все убегали отсюда. 44 дома пострадало в селе: у кого-то крыши, у кого-то [дома] разрушены полностью», – вспоминает один из сельчан Сергей Демьяненко.

До начала боевых действий на Донбассе в селе Бердянское жили более 300 человек, две трети из них выехали, а те, кто остались, к разведению сил и средств относятся с опаской. «В Широкино если будет [отведение сил и средств] – мы останемся в "серой зоне", и что оно будет – не знаю», – отметила жительница Бердянского Раиса Садым.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

По словам местных жителей, сейчас в селе спокойнее, снаряды сюда не прилетают, но по ночам звуки обстрелов все же слышны и совсем близко. «По Широкино бабахают. Что там уже бахать? Там одни кирпичи остались. Зачем мирных людей убивать, дома разрушать, детей убивать?», – со слезами на глазах говорит одна из сельчанок Анна Шведкова.

Расположенные на окраине села Бердянское дачные коттеджи полностью разрушены. За ними – Широкино. Расстояние между селами местные жители раньше преодолевали на велосипедах, сейчас ездить некуда – в 500 м от Бердянского только война.

Как рассказал руководитель военно-гражданской администрации Широкино Олег Прилипко, жители Широкино от боевых действий пострадали больше всех. «Потому что остались без своих домов, живут в Мариуполе, как внутренне перемещенные лица. Если брать всю линию соприкосновения, такого населенного пункта, как Широкино, нет нигде. Есть еще Пески, но там люди живут, в Широкино никто не живет – это призрак», – сказал он.

Недавно для жителей Бердянского открыли новоазовскую трассу, чтобы людям было удобнее добираться в Мариуполь. По этой «дороге жизни» возят продукты и приезжают врачи.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»