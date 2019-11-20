На Донетчине на «зебре» сбили 17-летнюю девушку

В Бахмуте (Донецкая обл.) во вторник, 19 ноября, в результате ДТП пострадала 17-летняя девушка. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«Вчера около 16 часов по улице Независимости 43-летняя водитель легкового автомобиля совершила наезд на подростка, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии 17-летняя девушка получила телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена после проведения всех необходимых следственных действий», – рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».