Сводка из зоны ООС за 19 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:
- у Водяного – из минометов калибром 82 мм, орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Старогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- у Гнутово – из автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:
- неподалеку Крымского – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Пивденного – из ручных и станковых противотанковых гранатометов;
- у Железного – из РПГ;
- вблизи Луганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Кондрашевки Новой – из стрелкового оружия.
С начала текущих суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня. Противник из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции в районе Березового.
В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки 10 раз нарушили действующие договоренности о перемирии. Обстрелам подверглись Спартак, аэропорт, Александровка, Ясиноватая на донецком направлении; поселки шахты имени Гагарина и Зайцево на горловском направлении; Петровское на мариупольском направлении. При обстрелах применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.