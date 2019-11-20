Сводка из зоны ООС за 19 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Водяного – из минометов калибром 82 мм, орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Гнутово – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Крымского – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пивденного – из ручных и станковых противотанковых гранатометов;

у Железного – из РПГ;

вблизи Луганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Кондрашевки Новой – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня. Противник из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции в районе Березового.

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки 10 раз нарушили действующие договоренности о перемирии. Обстрелам подверглись Спартак, аэропорт, Александровка, Ясиноватая на донецком направлении; поселки шахты имени Гагарина и Зайцево на горловском направлении; Петровское на мариупольском направлении. При обстрелах применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.