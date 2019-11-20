Полная и частичная амнистия: Эксперт рассказал о мировом опыте решений конфликтов

Международный опыт урегулирования вооруженных конфликтов показал, что предоставление полной амнистии участникам боевых действий имеет негативные последствия. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского-Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«На практике – все постконфликтные страны прошли такой щепетильный момент, когда мирный договор заключался с непременным условием того, что действия главных подозреваемых в военных преступлениях на уровне президентов, главнокомандующих не подлежали юридической оценке, и де-факто им была дарована амнистия. Это прошли большинство африканских стран, в Латинской Америке», – сказал он.

По его словам, в мировой практике после подписания мирного соглашения об урегулировании вооруженного конфликта амнистия предоставляется максимально широкому количеству участников боевых действий, но тем, кто не совершал военные преступления.

«Расстрел и пытки военнопленных, расстрел мирного населения, преднамеренное уничтожение культурных и гражданских объектов, которые во время конфликта не служили объектами расположения воинских частей – а все остальные [участники боевых действий] должны быть амнистированы», – отметил Мартыненко.

«Вопрос полной амнистии уже получил негативный контент. Страны Латинской Америки прошли вариант полной амнистии, когда всем говорили: все, кто складывает оружие, независимо от того, что совершили, за исключением военных преступников, все будут прощены, а также те, кто участвовал в политических преступлениях – в установлении режима хунты и т. д. – все прощены. Но, как показала такая практика, после такой амнистии люди снова брались за оружие, поскольку почувствовали "беззубость" и безнаказанность со стороны закона. И где-то с 2005 года ООН начала требовать, чтобы амнистия, которая предоставляется после конфликта, всегда была частичной, строго определенной во времени и за какие деяния, каким конкретно группам комбатантов, вплоть до указания воинских частей. Частичная амнистия предоставляется, как правило, людям, которые совершали преступления малой и средней тяжести, не за тяжкие преступления», – рассказал эксперт.

Аналитик УХСПЧ также назвал нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV