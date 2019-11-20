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Полная и частичная амнистия: Эксперт рассказал о мировом опыте решений конфликтов

20.11.19 11:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Международный опыт урегулирования вооруженных конфликтов показал, что предоставление полной амнистии участникам боевых действий имеет негативные последствия. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского-Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«На практике – все постконфликтные страны прошли такой щепетильный момент, когда мирный договор заключался с непременным условием того, что действия главных подозреваемых в военных преступлениях на уровне президентов, главнокомандующих не подлежали юридической оценке, и де-факто им была дарована амнистия. Это прошли большинство африканских стран, в Латинской Америке», – сказал он.

По его словам, в мировой практике после подписания мирного соглашения об урегулировании вооруженного конфликта амнистия предоставляется максимально широкому количеству участников боевых действий, но тем, кто не совершал военные преступления.

«Расстрел и пытки военнопленных, расстрел мирного населения, преднамеренное уничтожение культурных и гражданских объектов, которые во время конфликта не служили объектами расположения воинских частей – а все остальные [участники боевых действий] должны быть амнистированы», – отметил Мартыненко.

«Вопрос полной амнистии уже получил негативный контент. Страны Латинской Америки прошли вариант полной амнистии, когда всем говорили: все, кто складывает оружие, независимо от того, что совершили, за исключением военных преступников, все будут прощены, а также те, кто участвовал в политических преступлениях – в установлении режима хунты и т. д. – все прощены. Но, как показала такая практика, после такой амнистии люди снова брались за оружие, поскольку почувствовали "беззубость" и безнаказанность со стороны закона. И где-то с 2005 года ООН начала требовать, чтобы амнистия, которая предоставляется после конфликта, всегда была частичной, строго определенной во времени и за какие деяния, каким конкретно группам комбатантов, вплоть до указания воинских частей. Частичная амнистия предоставляется, как правило, людям, которые совершали преступления малой и средней тяжести, не за тяжкие преступления», – рассказал эксперт.

Аналитик УХСПЧ также назвал нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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