В «ДНР»: В центре Харцызска рецидивист угрожал подросткам гранатой

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) задержали пьяного мужчину, угрожавшего несовершеннолетним гранатой. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что инцидент произошел в центре города – ранее судимый мужчина угрожал гранатой троим несовершеннолетним возрастом от 16 до 17 лет.

«Нетрезвый мужчина попросил у парней сигарету, а когда те ответили, что не курят, незнакомец вытащил из кармана гранату РГД, демонстративно пытаясь выдернуть из нее чеку. Испуганные подростки стали убегать от злоумышленника, однако тот начал их преследовать. Несовершеннолетние смогли убежать от преступника и сразу же обратились за помощью в полицию», – говорится в сообщении.

«В отношении ранее неоднократно судимого 24-летнего фигуранта возбуждены два уголовных дела по ст. 120 УК ДНР (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)», – заявили в «полиции».

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. (30,4 тыс. грн по курсу местного банка на 20.11.2019).