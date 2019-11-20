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Зеленский посмертно наградил командира 128-й бригады полковника Коростелева

20.11.19 11:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого командира 128-й бригады полковника Евгения Коростелева. Об этом сообщает Офис главы государства.

«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени полковника Коростелева Евгения Владимировича (посмертно)», – говорится в указе.

Как сообщалось ранее, комбриг 128-й бригады Евгений Коростелев проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое (Донецкая обл.) в составе небольшой группы военнослужащих. Они направлялись из одного взводного опорного пункта в другой, когда подорвались на мине. Во вторник, 19 ноября, полковник Коростелев умер в госпитале.

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