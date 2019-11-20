К 2024 году планируем как минимум вдвое сократить количество детей в интернатах, – министр

В Минсоцполитики планируют способствовать развитию семейных форм воспитания, чтобы к 2024 году вдвое сократить количество детей в интернатах. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

Соколовская напомнила, что 20 ноября международное сообщество отмечает Всемирный день ребенка. По словам министра, тема детства – приоритет Минсоцполитики на 2020 год. «Это отражено в средствах, которые мы заложили в бюджет-2020, в законодательных инициативах, которые мы подаем на рассмотрение парламента, а также в нашей главной цели – настолько способствовать развитию семейных форм воспитания и помогать семьям, чтобы к 2024 году как минимум вдвое сократить количество детей в интернатах и предотвращать их попадание в интернатные учреждения вообще», – написала она.

Министр добавила, что в ближайшее время будут представлены подготовленные карты и мониторинги для информирования общества.