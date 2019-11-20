Пульс соглашения: Кабмин открыл систему мониторинга процесса евроинтеграции

Кабинет министров Украины открыл онлайн-систему мониторинга реализации планов по евроинтеграции в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 ноября, в ходе открытого заседания правительства рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, мониторить реализацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом теперь можно будет на сайте www.pulse.eu-ua.org.

«"Пульс соглашения" – это система мониторинга выполнения плана мероприятий. Три года до нас эта система существовала, но была доступна исключительно представителям органов власти. Предыдущее правительство отказывалось делать ее публичной. Мы в рамках заявленного курса прозрачности и открытости открываем эту систему для доступа внешних наблюдателей и аналитиков», – заявил Кулеба.

«Эта система работает в режиме реального времени и обновляется ежеквартально по результатам информации, которую подают соответствующие министерства. Система охватывает практически все сферы деятельности правительства», – сообщил вице-премьер министр Украины.