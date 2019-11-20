В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в украинской армии

В Вооруженных силах Украины служит 27 597 женщин-военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос УНН.

«По данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сейчас в армии – 27 597 женщин-военнослужащих», – говорится в ответе.

Также сообщается, что в Воздушных силах проходят службу 6 685 женщин-военнослужащих, а на должностях летного состава проходит военную службу одна женщина.

«Численность женщин-военнослужащих из числа лиц офицерского состава в Вооруженных силах Украины составляет 3 767 человек, из них 87 в воинском звании "полковник"», – указано в ответе.

Также отмечается, что 8 440 женщин, проходящих военную службу, участвовали в боевых действиях.