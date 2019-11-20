На Донетчине у осужденного нашли коробку наркотиков

На Донетчине у 37-летнего нарушителя, который отбывает наказание в Селидовской исправительной колонии правоохранители, изъяли коробку из-под детского пластилина, наполненную различными наркотиками. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«4 свертка с каннабисом, несколько пакетов с порошкообразным веществом, 2 медицинских шприца с жидкостью, внешне похожей на наркотическую, два стика из под кофе с готовым к употреблению наркотиком, медицинские иглы – все это было упаковано в картонную коробку. Как пояснил правонарушитель, он нашел этот пакет на территории исправительного учреждения, догадался, что именно там находится, и оставил себе для того, чтобы в дальнейшем самостоятельно использовать», – рассказали в полиции.

Подлинность слов 37-летнего мужчину установит следствие. Обнаруженные наркотические вещества отправлены на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.