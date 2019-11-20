Евросоюз продолжит помогать Украине в процессах евроинтеграции, – Маасикас

Евросоюз продолжит помогать Украине в процессах евроинтеграции и проведении реформ в рамках подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 ноября, в ходе заседания украинского правительства заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

«Соглашение об ассоциации, подписанное Украиной и Европейским Союзом в 2014 году, является самым комплексным и самым амбициозным соглашением среди тех, которые ЕС подписывал с другими странами. Это соглашение является договорной основой для отношений между Украиной и ЕС, и всего нашего интенсивного сотрудничества. Оно имеет значительно больший потенциал, который может быть открыт благодаря его полному внедрению», – сказал он.

«Соглашение предлагает вам программу реформ, которая соответствует вашей европейской интеграции, в том числе таких жизненноважных, как верховенство права и борьба с коррупцией, а также в таких сферах как энергетика, цифровые технологии и охрана окружающей среды. Требование ваших граждан по этим реформам будет звучать громче, чем наши настояния, чтобы обе наши стороны выполняли обязательства по соглашению. Мы будем реализовывать это соглашение вместе с вами, вместе с вашими гражданами», – заявил Маасикас.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины открыл онлайн-систему мониторинга реализации планов по евроинтеграции, которая ранее была доступна только представителям органов власти.