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На Донетчине изъяли посылку с арсеналом боеприпасов (Фото)

20.11.19 13:39
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В Новгородском (Донецкая обл.) при проверке посылок в отделении экспресс-доставки полицейские изъяли 9 гранат с запалами, 5 взрывателей и более 200 патронов. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Во время несения службы в отделении экспресс-доставки в поле зрения правоохранителей попал мужчина, который принес для отправки картонную коробку и заметно нервничал. Полицейский предложил проверить ее содержимое. Среди личных вещей адресата были тщательно спрятаны 7 гранат типа РГД-5, 2 гранаты Ф-1, 5 взрывателей, более 200 патронов различного калибра и 9 запалов», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Владельцем боеприпасов оказался 36-летний житель Полтавской области.

Содержимое посылки изъято и направлено на экспертизу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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