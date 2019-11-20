На Донбассе НВФ провели серию взрывов без уведомления СММ ОБСЕ, – штаб ООС

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, около Петровского члены патруля СММ ОБСЕ 18 ноября видели 10 саперов с в микроавтобусе и грузовике, которые двигались в направлении участка разведения. Об этом со ссылкой на отчет наблюдателей миссии сообщает сегодня, 20 ноября, пресс-центр ООС.

Так, в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 19 ноября 2019 указано: «... 18 ноября, ведя наблюдение примерно в 2 км к северу от Петровского (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали и видели 1 взрыв ориентировочно в 2,5 км западно-юго-запад (по оценке, контролируемый подрыв в пределах участка разведения), а через 2 минуты слышали еще 10 взрывов, оцененных как разрывы снарядов, и видели дым на расстоянии около 2,5 км юго-юго-запад (по оценке, в пределах участка разведения) ... », – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По данным наблюдателей украинской стороны СЦКК, обстрелов на участке разведения № 3 в течение 18-19 ноября 2019 года не зафиксировано. «Таким образом, можно констатировать, что 10 взрывов, оцененных СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, предположительно являются подрывами, которые несанкционированно, без уведомления СММ ОБСЕ, провели так называемые "подразделения МЧС" оккупационной власти. Как правило, такие действия российскими оккупантами проводятся для создания соответствующей картинки для пропагандистских ресурсов ОРДЛО* и Российской Федерации. В дальнейшем эти "эксклюзивные информационные материалы" используются российскими СМИ для компрометации Украины и ее Вооруженных Сил в глазах мирового сообщества», – отметили в ООС.