На КПВВ «Новотроицкое» правоохранители изъяли виски и мобильные телефоны (Фото)

Машины с алкоголем и телефонами под обшивкой обнаружены на КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как сообщают в штабе, правоохранители из состава Объединенных сил продолжают выявлять товары, которые скрываются от контроля для их перемещения через линию разграничения. Так, на КПВВ «Новотроицкое», во время проверки автомобиля Renault общая обзорная группа в составе представителей Государственной фискальной службы Украины и пограничников обнаружила скрытые под обшивкой стенки кузова 16 бутылок виски.

Кроме того, на этом же КПВВ, в автомобиле Mazda под обшивкой стенки багажника и в переднем бампере автомобиля обнаружены 25 современных мобильных телефонов.

Вышеупомянутые товары, сумма оценки которых составила более 95 тыс. грн, изъяты работниками ГФС Украины для принятия соответствующего правового решения.