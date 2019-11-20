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Поддерживайте Украину, несмотря на какие-либо текущие трудности и политические вызовы: Яценюк встретился с президентом ЕНП

20.11.19 13:59
Арсений Яценюк встретился с Джозефом Доулем / Фото: Facebook Арсения Яценюка
Арсений Яценюк встретился с Джозефом Доулем / Фото: Facebook Арсения Яценюка

Сегодня, 20 ноября, в Загребе проходит Конгресс Европейской народной партии (ЕНП). Участие в Конгрессе принимает и премьер-минстр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Первой из ряда запланированных встреч политика в столице Хорватии стала встреча с президентом ЕНП Джозефом Доулем.

На своей странице в Facebook Арсений Яценюк отметил, что ЕНП – одно из важнейших политических объединений Европы.

Лидер «Народного фронта» выразил благодарность президенту ЕНП за многолетнюю надежную поддержку Украины.

«Мой главный тезис – поддерживайте Украину, несмотря на любые текущие трудности и политические вызовы», – подчеркнул Арсений Яценюк.

В июне 2019 года Политическая ассамблея Европейской народной партии приняла решение поддержать намерение политической партии «Народный фронт» получить статус наблюдателя.

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