«А вы уже тараканов видели?»: В Луганске обсуждают условия в детском отделении больницы (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди жалуются на условия в больницах. Эту тему обсуждают в местном паблике в соцсети.

«Позор. Как можно довести детское отделение до такого состояния… Пусть люди видят, как власть заботится о детях. Инфекционное отделение 1-й детской республиканской больницы. Элементарно не могут покрасить стены в палатах! Неужели на это нужно слишком много денег?», – пишет Татьяна Х.

Иные луганчане отмечают, что и в других больницах дела обстоят не лучше: