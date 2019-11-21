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«А вы уже тараканов видели?»: В Луганске обсуждают условия в детском отделении больницы (Фото)

ДН 21.11.19 16:12
Скриншот видео из соцсетей
Скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске люди жалуются на условия в больницах. Эту тему обсуждают в местном паблике в соцсети.

«Позор. Как можно довести детское отделение до такого состояния… Пусть люди видят, как власть заботится о детях. Инфекционное отделение 1-й детской республиканской больницы. Элементарно не могут покрасить стены в палатах! Неужели на это нужно слишком много денег?», – пишет Татьяна Х.

Иные луганчане отмечают, что и в других больницах дела обстоят не лучше:

  • Анна: «О, знакомая палата. А вы уже тараканов видели?»;
  • Татьяна Л.: «Позор позорный. Вообще ничего не делается. Ни в одной отрасли. Как так?... Это что вообще, позор мэру и министрам»;
  • Игорь: «Бомжарня, позор»;
  • Алена: «Вот так обидно на это смотреть. Нужно министра минздрава носом туда ткнуть вместе с главврачем этой больницы, как не стыдно вот в таком ср*че лечить деток»;
  • Светлана: «Прям как в Алчевске»;
  • Маша: «В Ровеньках так же практически»;
  • Марина: «Ремонт, наверное, еще при Советском Союзе делали»;
  • Владислав: «А куда смотрят эпидемиологи городской СЭС? Почему санэпидстанция не закрыла отделение на капремонт? Они проверяют эту больницу 1 раз в год и каждый год. Это же прямое нарушение санэпидрежима»;
  • Дмитрий: «Отстаньте, пока не до вас, еще нужны деньги на концерт на Театральной площади и на байк-шоу. Потом покрасим вам стену (одну). Скоро интегрируемся, и все наладится, вот поверьте честному пионерскому»;
  • Юлия: «Глазное отделение не лучше. Еще и кормят отвратительно, ванная комната открыта строго по расписанию»;
  • Дарья: «Это не только в 11-й, это, к сожалению, во многих больницах, вот такие бомжацкие условия как для детей, так и для взрослых»;
  • Ксения: «Мы тоже в подобной с ребенком лежали+еще и таракашки ходили»;
  • Ирика: «Кошмар просто. Это не вчера появилось, такое по нашим больницам уже давно, и это просто мрак»;
  • Марина: «Ой, была я в большой палате, там страшнее. А еще вместо окон в стене фигня прибита, из-за которой все разговоры и плач слышно через "стену"».

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