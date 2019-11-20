В «ЛНР» обвинили своего «военного» в «шпионаже»

В «ЛНР» обвинили жителя Харькова, воевавшего на стороне «республики» в «шпионаже» и работе на украинскую разведку. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что якобы харьковчанин был ранее судим и «шпионил» за «ЛНР» ради своего освобождения от уголовной ответственности на подконтрольной Украине территории, а также из-за материального вознаграждения.

«Действия жителя города Харькова выразились в собирании и передаче сведений о времени, местах выполнения боевых заданий, составах и маршрутах передвижения подразделений народной милиции ЛНР, а также сборе и передаче сведений о личном составе подразделения народной милиции ЛНР, в котором он проходил военную службу по контракту», – заявили в «прокуратуре».

«Судом ЛНР» мужчина «осужден» к лишению свободы сроком на 10 лет.