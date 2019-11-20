Кто в Украине может позволить себе четырехдневную рабочую неделю: Мнение эксперта

Четыре рабочих дня в неделю вместо пяти – такой график не каждый себе сможет позволить, однако некоторые предприятия практикуют четырехдневку. HR Generalist компании UAPAY Антонина Стадник в комментарии «Сегодня» рассказала, кому не грозит такой график, а в каких сферах это возможно.

По ее словам, в Украине общепринята пятидневная рабочая неделя, а четырехдневную могут позволить себе только те предприятия, от деятельности которых напрямую не зависят другие организации. Например, банки не могут работать четыре дня, поскольку их клиенты обращаются к банковским услугам пять дней в неделю. Точно также и сотрудники, от работы которых зависят их коллеги, не могут работать только четыре дня.

Вместе с тем, вакансии на неполную рабочую неделю в Украине есть, но обычно это малоквалифицированная работа второго плана, например, различные ассистирующие должности в розничном секторе.

«В то же время, некоторые предприятия практикуют четырехдневную рабочую неделю, если объем выполняемых ими заказов зависит от сезонных или других факторов. Допустим, строительная организация может сократить рабочую неделю до четырех дней на период небольшого числа заказов, и снова ее увеличить, когда число заказов возрастет. Это позволяет сохранить персонал и поддержать рабочее настроение в коллективе. При этом четырехдневная рабочая неделя не обязательно означает, что в пятницу на работе никого нет: просто одни сотрудники не выходят в пятницу, а другие – в понедельник или другой день», – говорит Стадник.

Издание также отмечает, что большой резонанс у простых обывателей вызвала одна рекомендация, прозвучавшая на экономическом форуме в швейцарском Давосе, – повсеместно переходить на 4-дневную рабочую неделю. Главный аргумент – работники смогут лучше восстанавливаться, станут более креативными, их производительность и эффективность вырастет.