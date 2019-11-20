ФК «Шахтер» – ФК «Львов»: Превью матча

В 15-м туре чемпионата «Шахтер» в Харькове примет «Львов». Матч на ОСК «Металлист» в Харькове состоится 22 ноября, начало – в 19:00, сообщает пресс-служба «горняков».

Перед матчем. После двухнедельной паузы чемпионат возобновляется вынесенным на пятничный вечер поединком с участием чемпиона. Позади игры сборных, в которых принимали участие футболисты «Шахтера» Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь и Додо.

«Горняки» вернулись к работе в воскресенье. Тренерскому штабу предстоит оценить состояние всех игроков и принять решение, кто готов выйти на поле в матче со «Львовом». Тайсон дисквалифицирован, Манор Соломон восстанавливается после травмы, а вот Жуниор Мораес и Марлос уже тренируются.

Билеты – в продаже. После поединка со «Львовом» «Шахтер» отправится в Англию, где в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов встретится с «Манчестер Сити».

Соперник. Перед паузой на матчи сборных на посту главного тренера «Львова» дебютировал Егише Меликян. Команда сразу одержала победу над замыкающей таблицу «Ворсклой» (2:0 с голами бразильцев Ренана и Педро) и теперь опережает полтавчан на 3 очка. До этого «сине-золотые» не выигрывали 8 туров подряд, чем и обусловлено их предпоследнее место. Рядом со «Львовом» с теми же 11 баллами находятся соседи-земляки из «Карпат».

Отметим, что Егише Меликян уже противостоял «Шахтеру» в Премьер-лиге: в сезоне-2017/18 его «Сталь» уступила со счетом 1:2, но победный мяч Бланко Лещук оформил на 5-й компенсированной минуте. А «Львов» в 5 матчах ни разу не забил «Шахтеру».

История взаимоотношений. У «Шахтера» 5 побед над «Львовом» в чемпионате, по разу игры завершались вничью и в пользу соперника. Баланс мячей: 14–2.

Предыдущая встреча в чемпионате. В августе на «Арене Львов» подопечные Луиша Каштру оформили комфортный счет уже к перерыву. На 31-й минуте Матвиенко продлил подачу углового в исполнении Марлоса, а Дентиньо выскочил из-за спин защитников и с близкого расстояния вколотил мяч в сетку. А немногим позже Исмаили нашел в штрафной Марлоса, который нанес четкий удар в касание. Во втором тайме Патрик отличился с пенальти, но арбитр скомандовал перебить, а с повторным ударом Сарнавский справился. Итог – 2:0 в пользу «Шахтера».