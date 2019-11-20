Глава Счетной палаты рассказал, как избавиться от долгов Пенсионного фонда

В Украине нужно перезагрузить всю пенсионную систему, чтобы избавиться от долга Пенсионного фонда. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

«С Пенсионным фондом нам необходимо что-то делать. Я этот вопрос уже поднимал несколько раз. На сегодня у нас есть задолженность по Пенсионному фонду. Еще ни один премьер-министр не захотел взять на себя эту ответственность. Долг из года в год накапливается. Ежемесячно из единого государственного казначейского счета у нас средства берутся для обеспечения выплаты пенсий. Необходимо один раз перезагрузить пенсионную систему», – заявил Пацкан.

«Задолженность нужно закрыть – или списать, или увеличить поступления единого социального взноса за счет вывода из тени заработных плат», – считает он.

По его словам, при этом в Украине утвержденный в госбюджете на 2020 год показатель прожиточного минимума, на основе которого устанавливаются размеры минимальной зарплаты и минимальной пенсии, не соответствует его фактическому размеру.

«По нашей оценке, утвержденный на конец 2020 года размер прожиточного минимума в 2 раза меньше и от его размера, рассчитанного в ценах сентября этого года, и от уровня абсолютной бедности, определенного по международным критериям ООН для стран Центральной и Восточной Европы», – отметил Пацкан.

Он считает, что рост минимальной заработной платы на 13,2% и минимальной пенсии на 8% не приведет к существенному улучшению жизни украинцев и не приблизит их к жизненному уровню среднестатистического европейца.

Глава Счетной палаты напомнил, что в этом году Пенсионному фонду дополнительно направили 7,9 млрд грн от растаможки транспортных средств. «Счетная палата отмечала, что эти источники дополнительного финансирования пенсий не являются постоянными. Так вот, в следующем году они не предвидятся. С учетом этого расходы государственного бюджета на выплату пенсий в 2020 году уменьшатся на 5%. При этом предусмотрено завершить перерасчет пенсий военнослужащим и осуществить индексацию пенсий в соответствии с законодательством», – проинформировал он.