Россия довольна: Помощиник Путина о согласованном итоговом документе «нормандской четверки»

Проект итогового документа саммита лидеров «нормандской четверки», который должен состояться в Париже 9 декабря, согласован. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает российский «Интерфакс» .

П о его словам, п роект этой резолюции «уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины».

Он пояснил, что «именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений».

Чеснаков отметил, б удет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже.

«В любом случае, дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть», – сказал Чеснаков.

Также со ссылкой на источник издание дополняет, что « Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита». «Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса», – сказал собеседник агентства.