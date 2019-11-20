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Лисичанск опять может остаться без водоснабжения

20.11.19 15:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Лисичанске (Луганская обл.) из-за долгов за электроэнергию могут обесточить городской водоканал. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО»).

«"Лисичанскводоканал" продолжает не выполнять возвращение долгов ООО "ЛЭО". Есть очень большая вероятность отключения предприятия 22 ноября», – говорится в сообщении.

«Обратите внимание и запаситесь водой», – добавили в «ЛЭО».

При этом в мэрии Лисичанска сегодня сообщили, что 19 ноября на заседании внеочередной сессии Лисичанского городского совета депутатский корпус выделил 1 млн грн на финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Ранее в «ЛЭО» сообщили, что из-за долгов за электроэнергию определили дату отключения от электроснабжения водоканала в прифронтовой Попасной.

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