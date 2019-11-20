«На Каргилле пешая – очень-очень много»: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Евгений: «13:26. Из Горловки перед полицией машин 5, внутри полная. Перед таможней до полиции. Пеших почти полная сетка».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Yana: «11:00. На "Каргилле" пешая – очень-очень много»;

Alexa: «13:24. В Марьинке немного машин, практически сразу заехали, на "Каргилле" – прилично. Марьинка из Украины: машин 50-70 точно основная, льгота чуть меньше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:16. В Донецк и там и там сразу на проверку, в Украину в Еленовке 60-70 машин».

«La La»: «13:52. Еленовка в Украину 5машин, на украинском – 15. В Еленовке пеших нет».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Любовь: «10:04. В Октябре в сторону Мариуполя очередь от моста, льготы почти нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.