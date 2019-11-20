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Стало известно, когда начнется демонтаж фортификационных сооружений в районе Петровского

20.11.19 16:46

В районе Богдановки и Петровского (Донецкая обл.) завтра начнется демонтаж фортификационных сооружений, который продлится до 6 декабря. Об этом УНН сегодня, 20 ноября, сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

«Завтра, 21 ноября с 12:00 начинается демонтаж (фортификационных – ред.) сооружений, который продлится до 12:00 6 декабря», – сказал Агеев.

По его словам, каждое утро в процессе выполнения демонтажа будет проводиться техническое обследование на наличие взрывоопасных предметов в районах вокруг тех фортификационных сооружений и объектов, которые подлежат уничтожению или демонтажу.

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