Надо сделать все, чтобы Нормандская встреча не стала «новым Мюнхеном» или «Ялтой», – Яценюк

Премьер-минстр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском в рамках участия в Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП), который проходит в столице Хорватии Загребе сегодня, 20 ноября.

«Любая двусмысленность или непоследовательность в действиях официального Киева в деле защиты своих законных интересов – это услуга врагу», – отметил Арсений Яценюк в своем Facebook после встречи с Дональдом Туском.

Лидер «Народного фронта» сообщил, что во время встречи обсуждали две основные темы – «развитие внутренней политической ситуации в Украине и опасности международного положения, которые непосредственно касаются нашего государства».

«Дональд Туск – активный и преданный союзник Украины. Ценю его небезразличное стремление помочь Украине мудрым советом и деятельной поддержкой», – написал Яценюк.

Однако, подчеркнул политик, «никто не сможет Украине помочь, если о своих собственных интересах в сфере безопасности не позаботится сама Украина, твердо и последовательно»: «Любая двусмысленность или непоследовательность в действиях официального Киева в деле защиты своих законных интересов – это услуга врагу».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы встреча в Нормандской формате в Париже не стала для Украины, Европы и мира "новым Мюнхеном" или "Ялтой"», – подчеркнул Арсений Яценюк.