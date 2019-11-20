На Донечтине шесть человек заподозрили в вырубке леса на 1,8 млн грн.

В Донецкой области сообщили о подозрении 6 мужчинам, двое из которых ранее судимы за корыстные преступления, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины, то есть в незаконной порубке деревьев, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По версии следствия, в августе 2019 года 34-летний житель Славянского района предложил пяти своим знакомым выполнить работы по порубке деревьев, находящихся на землях Николаевской объединенной территориальной общины в лесополосе на территории с. Рай-Александровка, заверив в наличии у него соответствующего разрешения.

С помощью цепных бензопил мужчины совершили незаконную порубку 238 деревьев породы дуб, ясень и акация, чем нанесли государству ущерб на сумму почти 1 млн 840 тыс грн.

По ходатайствам прокуратуры подозреваемым избрана судом меры пресечения в виде домашнего ареста.