В помощи отказано: В Запорожье переселенка из Снежного три года добивается получения соцвыплат

В Запорожье переселенка из неподконтрольного Снежного (Донецкая обл.) почти три года пытается получить адресную помощь для себя и своего сына. В октябре этого года суд вынес решение в пользу Светланы. Однако решение суда еще не вступило в силу. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщается на сайте Благотворительного фонда «Право на защиту».

До 2016 года Светлана с сыном жила в Снежном, но из-за военного конфликта они были вынуждены переселиться в Запорожье.

В январе 2017 года женщина обратилась в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Запорожского городского совета с заявлением о назначении ей и сыну адресной помощи. В заявлении Светлана отметила, что имеет аварийный дом в Запорожской области. К заявлению добавила подписанную секретарем сельского совета справку, согласно которой недвижимость признана непригодной для проживания. Однако, женщине отказали в помощи на основании п. 6 постановления КМУ № 505 от 1 октября 2014 года. В нем говорится, что пособие не назначается, если кто-то из членов семьи имеет в собственности жилое помещение в регионах, отличных от временно оккупированной территории Украины, районов проведения антитеррористической операции и населенных пунктов, расположенных на линии разграничения.

Кроме того, в УТСЗН отметили, что справка подписана лицом, не имеющим полномочий единолично решать подобные вопросы.

Не согласившись с такими обстоятельствами, Светлана в 2018 году обратилась за юридической помощью в запорожский офис Благотворительного фонда «Право на защиту».

После чего, по рекомендации юристов, женщина обратилась в Государственное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций». Там составили заключение о техническом состоянии ее жилого дома. Согласно заключению, дом признан непригодным для проживания. Поэтому Светлана снова обратилась в УТСЗН с заявлением на назначение адресной помощи и предоставила выписку из полученного документа.

Однако в УТСЗН сообщили, что в соответствии с п. 5 Постановления КМУ № 505 от 1.10.2014 года «в случае наличия жилого помещения, которое разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции, расположенного в других регионах, чем временно оккупированная территория Украины, населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, прилагается копия акта обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры), составленного комиссией, образованной районной, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистрацией, военно-гражданской администрацией, исполнительным органом сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае создания) совета, исполнительным органом совета объединенной территориальной громады, по форме согласно приложению».

Светлана снова не согласилась с ответом и уже в третий раз обратилась с заявлением на назначение адресной помощи, в которой приводила нормы законодательства, где указано, что УТСЗН должно назначить ее семье адресную помощь. В управлении социальной защиты населения только игнорировали доводы, приведенные в заключении о техническом состоянии дома. Управление ссылалось на п. 5 и 6 Постановления КМУ № 505 от 01.10.2014, где указано, что непригодность для проживания жилого помещения подтверждается актом технического состояния.

Поэтому, в начале 2019 года юристом был подготовлен и направлен запрос в сельсовет, где находится дом Светланы, для выяснения возможности составления акта технического состояния жилья. Однако, в ответе сельсовета было отмечено, что жилищно-эксплуатационная организация не может обследовать дом, поскольку тот находится в частной собственности и не имеет отношения к общественному жилищному фонду.

После получения такого ответа и с имеющимся заключением специализированной организации правозащитники решили попробовать еще раз решить спорный вопрос в досудебном порядке. Однако, в очередной раз им не удалось этого сделать.

В результате, в июле 2019 года адвокат «Право на защиту» подготовил и направил в суд исковое заявление о признании противоправными действий УТСЗН об отказе в назначении, начислении и выплате ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе, на оплату жилищно коммунальных услуг. Еще одним требованием было обязать УТСЗН назначить и выплатить пособие с момента обращения.

После рассмотрения дела, Запорожским окружным административным судом 4 октября 2019 года было вынесено решение в пользу Светланы. «Это решение еще не вступило в законную силу, а значит, борьба за восстановление нарушенного права продолжается», – отметили правозащитники.