На Донетчине ПРООН проведет для переселенцев тренинги по развитию бизнеса

На Донетчине Программа ООН по восстановлению и развитию мира в сотрудничестве с Львовской компанией «АйКю Холдинг» проведет для переселенцев и жителей Донбасса тренинги по развитию бизнеса и практических аспектов предпринимательской деятельности.

Так, серия тренингов пройдет в ноябре-декабре этого года в Мариуполе, Краматорске и Покровске (до переименования – Красноармейск). Обучение рассчитано для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местного населения Донецкой, Луганской областей (территорий, контролируемых правительством Украины), а также Запорожской области.

Обучение имеет целью усилить предпринимательскую деятельность местного населения, повысить активность переселенцев, научить участников, как выбрать сферу деловой активности, как начать, зарегистрировать собственный бизнес, а также эффективно им управлять.

Программа по развитию навыков предпринимательства предусматривает 10 пятидневных бизнес-тренингов, результатом которых должна стать детальная разработка, по меньшей мере, одного бизнес-плана каждым слушателем на основе выбранных бизнес-идей.

Каждому слушателю будет предоставлена возможность представить и защитить свой бизнес-проект перед группой и получить обратную связь от тренеров-экспертов. Кроме того, участники узнают, как продавать свои товары и услуги, строить эффективную рекламную кампанию.

Серия бизнес-тренингов по развитию бизнеса и практических аспектов предпринимательской деятельности предусматривает 12 тренингов, разделенных на две подтемы: «Практические аспекты предпринимательской деятельности для микро, малого и среднего бизнеса Донецкой, Луганской и Запорожской областей» и «Барьеры роста и основы стратегического развития для микро, малого и среднего бизнеса».

Проведение учебной программы по развитию навыков предпринимательства запланировано на ноябрь-декабрь, а проведение серии бизнес-тренингов по развитию бизнеса и практических аспектов предпринимательской деятельности – на декабрь.

Участие в обучении для отобранных участников является бесплатным. ПРООН полностью возмещает все необходимые расходы, связанные с обучением.

Источник: «Твоє місто»