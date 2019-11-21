ПФУ будет автоматически получать информацию о смерти человека

В Украине заработал автоматический обмен данными между реестрами Министерства юстиции и Пенсионного фонда. Теперь информация о смерти человека будет автоматически поступать в ПФУ. Это уже второе электронное взаимодействие в рамках национальной системы «Трембіта», передает «ЛІГА. Закон».

Благодаря системе будет проходить обмен данными без участия человека. Технически взаимодействие происходит между Государственным реестром актов гражданского состояния граждан и Реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Отныне проверка данных об умерших людях автоматизирована.

Такое взаимодействие позволит оперативно информировать Пенсионный фонд Украины со стороны Министерства юстиции о смерти гражданина. Это, в свою очередь, позволяет своевременно предоставлять социальную помощь на захоронение, а также прекратить выплату пенсии.

До недавнего времени процесс пересылки данных происходил вручную, что значительно задерживало процесс обмена и сверки данных. Информация поступала в ПФУ в течение 10 рабочих дней, что повышало риск технических ошибок.

Теперь, для верификации данных благодаря системе «Трембіта», у работников ПФУ есть постоянный онлайн-доступ к информации, которая автоматически обновляется ежесуточно.

При необходимости уточнения информации ПФУ будет иметь возможность обратиться дополнительно в другие инстанции.

«Внедрение национальной платформы обмена данными является важным шагом на пути к цифровизации государства и улучшению системы государственного управления. Министерство юстиции со своей стороны продолжает интегрировать свои ресурсы в систему "Трембіта". Недавно мы наладили электронное взаимодействие с НАПК, благодаря чему проверка деклараций теперь может происходить в автоматическом режиме. Сегодня же мы презентуем автоматический обмен данными с Пенсионным фондом, который исключит возможность любых махинаций с пенсиями умерших людей», – отметил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

Также, в ближайших планах предусмотрено создание карточки застрахованного лица (такую карточку будут оформлять при рождении ребенка), а также – получение информации о потере кормильца.