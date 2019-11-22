«Досадная ошибка»: Пенсионерка из Торецка доказала, что не помогала проводить выборы в «ДНР»

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) помогли восстановить права местной жительницы, которая попала в санкционный список за якобы участие в проведении выборов «органов власти ДНР» из-за чего ей заблокировали банковскую карту. Об этом сообщается на сайте УХСПЧ.

Так, жительница Торецка оказалась в так называемом санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Она якобы участвовала в проведении выборов «органов власти» в «ДНР». В результате, банк отказал женщине в обслуживании ее счета, а ее банковскую карту заблокировали. Поэтому женщина не могла получить свою пенсию удобным ей способом.

Юристы обратились в Офис президента Украины (ОПУ), Аппарат СНБО и Службы безопасности Украины (СБУ) с требованием восстановить нарушенные права женщины.

Правовым основанием для обращений были ссылки на соответствующие статьи Конституции Украины. В частности, правозащитники отметили ст. 21 Основного Закона, согласно которой все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Также, в обращениях упоминалась и ст. 24 Конституции, которая отмечает, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и не может быть привилегий или ограничений по каким-либо признакам. Отдельный акцент юристы сделали на содержание ст. 62 о «презумпции невиновности» человека.

Также в жалобах отметили, что согласно ст. 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» застрахованное лицо (пенсионер) имеет право, в частности, выбирать порядок осуществления выплаты пенсии. В том числе, свободно выбирать способы получения пенсии: либо через банковское учреждение, либо через почту.

Жалобы направили адресатам в сентябре этого года, и уже в октябре женщине сообщили об отмене санкций. Кроме того, перед женщиной извинились за досадную ошибку по телефону.

Таким образом, представители приемной УХСПЧ помогли женщине восстановить ее нарушенные права и законе интересы. Кроме того, посоветовали женщине обратиться в суд для защиты ее чести и достоинства.