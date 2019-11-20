На Донетчине «прикрыли» схему легализации участников НВФ «ДНР» (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) контрразведка Службы безопасности Украины задержала жительницу неподконтрольного Донецка, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан Российской Федерации и участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснили оперативники и следователи спецслужбы, женщина планировала оформлять документы за денежное вознаграждение через свои связи в правоохранительных и контролирующих органах. Первым заказчиком «услуг» стал гражданин России, который долгое время находился на неподконтрольной Украине территории Донецкой области и сотрудничал с представителями «ДНР».

Отмечается, что за решение вопроса злоумышленница предложила работнику одного из украинских правоохранительных органов взятку в размере 1 млн российских руб. Первая часть суммы была перечислена через почтовый сервис. «19 ноября контрразведчики СБУ в Славянске задержали организатора и "клиента" при получении паспорта гражданина Украины и передачи злоумышленниками остальных средств», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

Сейчас продолжается расследование, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в уголовном деле по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 369 (Дача взятки) УК Украины и избрании меры пресечения.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. А санкция ч. 1 ст. 369 УК Украины – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.