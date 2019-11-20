В Украине подорожал газ для населения: Как изменятся цены на отопление

В ноябре этого года цена газа для населения в Украине, в том числе, на Донбассе, выросла до 4 899 грн за тыс. кубометров. Это на 626 грн дороже по сравнению с октябрьскими расценкам в 4 272,8 грн. Однако, как предположил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, до конца года цены на газ и тепло снова вырастут, передает «Слово і Діло».

По словам эксперта, местные домохозяйства самостоятельно формируют цены на тепловую энергию. Можно говорить о том, что цены на тепло особенно существенно растут прежде всего в Киеве.

Владимир Омельченко объяснил, что сейчас существует большая проблема по неплатежам за тепловую энергию. «В Украине очень несовершенная система: понять кто платит за тепловую энергию, а кто – нет, – довольно сложно. Теплоснабжающие предприятия хотят в цену заложить также потенциальные и реальные неплатежи. Поэтому цены будут расти не только из-за подорожания газа. Ситуация такова: те, кто не платит и дальше не будут платить, а для тех, кто платит – увеличится оплата, они фактически заплатят и за неплательщика», – прокомментировал Омельченко.

Эксперт также прогнозирует дальнейшее повышение цен на газ до конца года. По словам энергетика, НАК «Нафтогаз» сейчас находится в сложном финансовом состоянии, компания не способна собрать деньги за газ. Это касается и тепловых компаний. «Есть механизмы, которые компенсируют недостаток прибыли именно путем повышения цен на газ», – отметил он.

Омельченко предположил, что резких скачков цен не будет, но в целом тарифы подорожают ровно на столько, на сколько население сможет их оплатить.

«Холодное время года, монопольное положение, безвыходное положение семей, которые вынуждены платить, дает аргументацию для повышения цены», – резюмировал Владимир Омельченко.