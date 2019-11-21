План «Б» по Донбассу: Что может стать альтернативой Минским соглашениям

Альтернативой Минским договоренностям, как заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, может быть операция по поддержанию мира на Донбассе, которая в целом не предусмотрена соглашениями. Однако, ни одна альтернатива соглашениям пока не готовится. Как пояснил эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, под операцией по поддержанию мира имеется в виду миротворческая миссия ООН по поддержанию мира, передает «Слово і діло».

Эксперт позитивно оценил идею альтернативы «Минску». «Хорошо, что власть уже начала допускать мысль о том, что Минским соглашениями нужно искать альтернативу», – отметил Дикий.

По его словам, Минские договоренности давно мертвы, а власть сейчас лихорадочно пытается оживить соглашения и в их рамках урегулировать конфликт на Донбассе. «Сделать это не путем капитуляции перед РФ невозможно. Поэтому сам факт, что власть задумалась над планом "Б", обнадеживает», – считает Евгений Дикий.

Он обратил внимание, что идея изменить «Минск» на операцию по поддержанию мира не нова. Это план по введению миротворческой миссии ООН с широким мандатом, который озвучивал пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Идею о миротворцах Россия не одобряла в течение 5 лет. Не разобьется ли инициатива Пристайко сейчас из-за позиции Кремля – ​​большой вопрос», – уточнил Дикий.

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов пояснил, что вопрос в том, предоставит ли нам ООН «голубые каски» в качестве миротворческой миссии, что решается в соответствии с уставом ООН.

По его словам, никто не будет менять устав ООН ради Украины. Единственное условие предоставления войск ООН в качестве миротворческой миссии – это наличие факта войны. «То есть, мы можем официально признать факт войны, причем не так важно, какой именно – гражданской, межконфессиональной, этнической, религиозной, межгосударственной. Просто слово "война" является основанием для рассмотрения вопроса о "голубых касках"», – подчеркнул Жданов.

Кроме того, добавил специалист, Украина должна официально признать Российскую Федерацию стороной конфликта. «Если мы официально говорим, что РФ является стороной конфликта, у нас вооруженный конфликт с РФ, то согласно статье 27 устава ООН сторона конфликта не допускается к голосованию по решению вопроса миротворцев в этом конфликте», – объяснил он.

Жданов добавил, что это было бы основанием для того, чтобы вывести РФ из голосования. «И тогда у нас есть шанс получить миссию, но только при условии признания факта войны между Украиной и Россией», – подытожил военный эксперт Олег Жданов.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча лидеров «нормандской четверки» 9 декабря не даст результата.