В Виннице на бесплатное лечение зубов участников АТО выделили 60 тыс грн.

В Виннице демобилизованные ветераны войны на Востоке Украины могут воспользоваться услугами стоматологов бесплатно на сумму 15 000 гривен. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

«Воспользоваться данной услугой могут только демобилизованные участники боевых действий. На одного выделяют 15 000 гривен, если лечение требует большей суммы средств, то их придется доплатить самым АТОшникам. В месяц на данные процедуры выделяют 60 000 гривен, согласно живой очереди», – рассказала главная специалистка Департамента социальной политики Винницкого городского совета Алла Очеретная.

Для того, чтобы получить помощь, сначала необходимо обратиться в Медицинский стоматологический центр по адресу улица Келецкая, 66. Там врачи проведут бесплатный осмотр и выпишут план-наряд на сумму, которая нужна для лечения зубов. С этим план-нарядом надо обратиться в 101-й кабинет по улице Соборная, 50. При себе необходимо иметь копию паспорта, идентификационного кода, справку, подтверждающую участие в АТО, справку, что предоставляет льготы и копию военного билета.