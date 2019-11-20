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Где на Донбассе установят дополнительные радары TruCam (Карты)

20.11.19 18:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На дорогах Донецкой и Луганской областей установят дополнительные радары для измерения скорости машин TruCam. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

По информации правоохранителей, новые участки появятся в Краматорске, Славянске и на трассе Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь (Донецкая обл.), а также в Северодонецке, Лисичанске, на трассе Р-66 КПП «Демино – Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск (Луганская обл.).

По всей Украине полицейские добавляют еще 57 новых участков, а также расширяют уже 2 существующих.

Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 186 участках.

Фото: Патрульная полиция Украины

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