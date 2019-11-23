Не сдавайся, все впереди: Певица-переселенка из Луганска покоряет столицу (Фото)

Переселенка из ныне неподконтрольного украинским властям Луганска Анастасия Харламова с началом боевых действий на Донбассе переехала в Киев и начала свой творческий путь певицы заново.

«Мои песни о том, что в жизни не нужно сдаваться и падать духом», – отмечает Анастасия.

В ее семье пели все. Маленькой она тоже пыталась брать ноты, особенно ей нравилась американская поп-музыка – Бритни Спирс, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес. Девушка пыталась копировать стиль своих кумиров, но в родном селе – в Трехизбенке Настю просто не поняли. «Из этого могли устроить целый скандал», – говорит она.

Анастасия Харламова / Фото: скриншот видео «ТСН»

Чтобы избежать критики, Настя решила переехать туда, где было больше свободы – в Луганск. Там училась и там нашла место, в котором смогла вдоволь петь и чувствовать себя настоящей звездой – устроилась работать в караоке-клуб и параллельно писала собственные песни.

Анастасия Харламова / Фото: скриншот видео «ТСН»

«В 2014 году я встретила Новый год в ночном клубе. Я тогда работала, пела шоу-программу. Казалось, что все только начинается», – вспоминает девушка.

Анастасия Харламова / Фото: скриншот видео «ТСН»

Но это было начало конца мирной жизни на Донбассе. «Обычный вечер. Я жила напротив торгового центра, и я помню, что я выглядывала в окно и слышала какие-то выстрелы недалеко. Казалось, что они прямо тут – рядом», – рассказывает Анастасия.

Анастасия Харламова / Фото: скриншот видео «ТСН»

Оставаться в Луганске было опасно и она переехала в Киев. В столице Украины девушка разрывалась – она пыталась устроить свою жизнь и волновалась за отца, который пошел воевать на Донбасс и провел 8 месяцев без ротации на передовой позиции. В этот период думать о музыке Анастасии не хотелось вообще: «Эта вся история с войной – она наложила какой-то негативный отпечаток в целом на то, что ты думаешь, о чем ты мечтаешь».

Анастасия Харламова с отцом / Фото: скриншот видео «ТСН»

Переселенка мечтала о счастливой жизни без войны и верила, что все обязательно будет хорошо. Об этом и начала петь – снова. Так «родилась» певица Стейси (Stacie). «Я пытаюсь во все свои песни вложить посыл – не сдавайся, все впереди, за чем-то плохим всегда будет что-то плохое», – сообщила Анастасия.

Анастасия Харламова / Фото: скриншот видео «ТСН»

Сейчас девушка усиленно трудится, уже выпустила свой дебютный альбом и готовится к первому концерту.

Анастасия Харламова / Фото: скриншот видео «ТСН»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»