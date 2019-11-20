Прокуратура не регистрирует заявление Ляшко для открытия дела против Геруса за госизмену, – экс-нардеп

Прокуратура отказалась зарегистрировать заявление Олега Ляшко об открытии уголовного дела против главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью из-за лоббирования им импорта российской электроэнергии. Об этом сообщил экс-депутат Виталий Куприй, пишет «Обозреватель».

Куприй отметил, что 18 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко подал в прокуратуру заявление с требованием об открытии уголовного производства против депутата Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью. Однако это заявление прокурор Андрей Неродик не зарегистрировал в течение 24 часов, как это предусмотрено законодательством, чем нарушил закон.

«Вчера было обращение подано в отношении государственной измены насчет российской электроэнергии. Прокурор на зарегистрировал. Лично при мне, я находился, вел прямую трансляцию, Олег Ляшко подал это заявление. И вот я могу ошибаться, но, возможно, с выключенными камерами он пообещал, этот прокурор – Андрей Неродик – сказал, что он внесет в реестр досудебных расследований, 24 часа. Только что он сам признался, что он перенаправил это по какой-то подследственности, что ли. Но он не имел права этого делать, поскольку тогда уже сроки закона нарушены», – сказал Куприй.

Он отметил, что такие действия прокурора являются преступлением и означают, что он покрывает Андрея Геруса.

«Это является основанием для привлечения его к уголовной ответственности за покрытие преступлений. Потому что он покрывает преступников. И сразу это превращает дело (потасовка Ляшко и Геруса в аэропорту "Борисполь", – ред.) в фарс. Поскольку эти люди необъективно, предвзято начинают расследование против Олега Ляшко, покрывая другую сторону. То есть, они приняли определенную сторону, провластную», – сказал Куприй.

Напомним, Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении Олегу Ляшко за его драку с нардепом Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь» и направила в суд ходатайство об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Суд отпустил Олега Ляшко на поруки.

6 ноября Олег Ляшко и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».