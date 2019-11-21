Мудрый плотник: Переселенец из Луганска открыл мастерскую, где бесплатно обучает детей (Фото)

В Черкассах многодетный переселенец из ныне неподконтрольного украинским властям Луганска Виталий Андриец открыл мастерскую, где бесплатно обучает мальчиков, которые растут без отцов, плотничеству.

Среди посетителей мастерской под названием «Мудрый плотник» мальчики в возрасте от 6 до 8 лет. Здесь ребята учатся делать замеры для готового изделия и впервые берут в руки взрослые инструменты.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

В Черкассы Виталий переехал из Луганска после начала боевых действий на Донбассе в 2014 году. Мужчина вырос без отца, поэтому изначально планировал, что созданный им кружок в мастерской будут посещать дети из неполных семей, но потом выяснил, что работой с деревом интересуются значительно больше людей.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

«Мой сын растет без отца, поэтому для меня очень важно, чтобы он с детства обучался мужскому ремеслу. Ему очень интересно, он любит и из конструкторов что-то собирать, роботов каких-то, черчения какие-то хитрые делать», – отметила мама одного из посетителей мастерской Ольга.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Занятия в мастерской дети начинают с черчения, готовые изделия потом можно использовать в быту. «Уроки я разрабатываю таким образом, чтобы они были недолгими. Конечно, за одно-два, три-четыре занятия мы создаем что-то новое», – рассказал Виталий.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

В основном здесь изготавливают различные подставки для канцелярии и посуду, но есть и более сложные конструкции.

«Самое сложное – это ровно пилить. Я еще чуть-чуть не умею. Я хочу научиться делать очень классные вещи из дерева, а потом их продавать», – поделился планами участник кружка Лев.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Основатель кружка уделяет много вниманию общению с учениками. «Хочется быть для них поддержкой. Я провожу занятия, где пытаюсь услышать их, поговорить с ними, потому что в моей жизни, к сожалению, лет до 18 не было какого-то мужчины, кто мог бы открыто пообщаться со мной глубже, чем просто: "Привет, как дела?"», – отметил Виталий.

Его мастерская в Черкассах работает уже два года. Материалы и инструменты для занятий помогают найти волонтеры, а помещение предоставила одна из общественных организаций города. В планах Виталия открыть такие же учреждения в других городах Украины.

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»