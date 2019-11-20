На Донетчине прокуратура добилась выплаты госпомощи 44 выпускникам учебных заведений

Прокуратура Донецкой области добилась выплаты 44 выпускникам учебных заведений почти полмиллиона гривен государственной помощи. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«При вмешательстве прокуратуры Донецкой области 18 воспитанникам санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации "Изумрудный город" и 26 выпускникам Николаевской специальной общеобразовательной школы-интерната № 7 выплачена денежная помощь на общую сумму в полмиллиона гривен», – говорится в сообщении.

Так, в конце 2018 года прокуратура обратилась с исками в Донецкий окружной административный суд, который в январе и феврале 2019 года полностью удовлетворил ее требования об обязательстве выплатить определенной категории выпускников указанных учреждений одноразовую денежную помощь, предусмотренную ст. 8 Закона Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», поскольку в 2018 году педагоги не учли, что указанная помощь выплачивается выпускникам учреждений независимо от их трудоустройства.

Долгое время ответчики пытались отсрочить уплату указанной помощи, ссылаясь на нехватку средств, однако на сегодняшний день, благодаря настойчивой позиции прокуратуры, выпускникам выплачена гарантированная государством помощь, а именно по шесть прожиточных минимумов для лиц соответствующего возраста из размера, установленного Законом Украины «О Государственном бюджете Украина на 2018 год», то есть по 11 160 грн каждому, что подтверждено соответствующими бухгалтерскими документами.