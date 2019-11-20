День ребенка – особая дата в календаре Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка. В календаре Фонда Рината Ахметова это особая дата. Потому что помощь детям всегда в приоритете у Рината Ахметова, особенно когда речь идет о спасении жизни ребенка. К сожалению, из-за боевых действий число ребят, которым нужна помощь, значительно выросло, сообщает пресс-служба Фонда.

С начала вооруженного конфликта помощь Рината Ахметова получили порядка 150 тыс. детей Донбасса. Это помощь медикаментами, продуктовыми наборами, инновационными имплантами. Кроме того, дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, оказывается помощь в проведении сложных операций. Отдельным, очень серьезным, направлением в работе Фонда стала борьба с сиротством. Для этого более 10 лет назад начал работу проект «Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!». Благодаря проекту и одноименному порталу почти 10 тыс. мальчиков и девочек нашли семьи.

Фонд помогает и тем детям, которым не удалось покинуть стены интернатных учреждений. В частности, специально для будущих выпускников действует проект «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила». Это серия мотивационных встреч известных и успешных людей с воспитанниками интернатов. Цель проекта – помочь детям, растущим без родительской опеки, раскрыть в себе таланты, которые позволят им быть успешными и счастливыми. Проект способствует социальной адаптации воспитанников интернатов и подготавливает их ко взрослой жизни.