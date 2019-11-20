Издевались над близкими: Двух жителей Донетчины отправили за решетку на 2 месяца

В Славянске (Донецкая обл.) суд отправил за решетку на 2 месяца двух мужчин, виновных в психологическом издевательстве над своими семьями. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Славянским городским судом признана обоснованной позиция Славянской местной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности двух местных жителей, которые совершали домашнее насилие в отношении членов своих семей», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчины 33 и 37 лет в течение длительного времени и систематически, в частности, на почве ревности, оскорбляли, запугивали и угрожали применить насильственные действия по отношению к собственным женам. Чаще всего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дебоширы устраивали дома сплошную тиранию, с нецензурной бранью и психологическим давлением на домочадцев, что неоднократно заставляло близких обращаться за помощью к правоохранителям.

Однако, несмотря на привлечение к административной ответственности, мужчины не прекратили унижать членов своих семей, что стало поводом для документирования их действий уже по уголовному законодательству.

«Суд, согласившись с позицией прокуратуры, признал правонарушителей виновными по ст. 126-1 УК Украины, то есть в домашнем насилии, и назначил наказание каждому в виде ареста на срок 2 месяца», – отметили в прокуратуре.