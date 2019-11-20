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Нацгвардейцам рассказали, как распознать опасную территорию (Фото)

20.11.19 19:16
Фото: Пресс-центр Операции объединенных сил
Фото: Пресс-центр Операции объединенных сил

Представители организации по гуманитарному разминированию The HALO Trust в Украине провели занятия по противоминной деятельности для бойцов Национальной гвардии из состава Объединенных сил. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Основная цель такого информирования – это безопасность как самих военнослужащих при выполнении служебно-боевых задач, так и информирование гражданского населения, с помощью военнослужащих, в районах, куда наш персонал не имеет доступа», – отметил координатор программы The HALO Trust в Украине Богдан Глуховатий.

Нацгвардейцев ознакомили с понятием гуманитарного разминирования, основными компонентами противоминной деятельности. В частности, как распознать опасную территорию, что делать в случае обнаружения опасной находки и какими могут быть физические и психологические последствия неосторожного обращения с взрывоопасными предметами.

Пресс-центр Операции объединенных сил

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