Стало известно, когда Украина должна закончить сотрудничество с МВФ

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время мероприятия по случаю 5-й годовщины hromadske International, пишет «Громадське».

«Мой амбициозный план – суметь закончить ее (программу с МВФ, – прим.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать», –

сказала Оксана Маркарова.

Она отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программы о сотрудничестве. «Программа, над которой мы работаем – хорошая и она нам позволить провести массу реформ, приватизации, концессии и другие вещи. Но и должно позволить нам выйти из нее по завершении – как в свое время это смогла сделать Польша», –пояснила Маркарова.