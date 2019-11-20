Кабмин упростил для детей пересечение линии разграничения

Правительство упростило порядок въезда-выезда лиц и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины

Отмечается, что решение о внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий было принято во время очередного заседания Правительства (Постановление № 815). Поэтому, в первую очередь, упрощается процедура пересечения линии разграничения для несовершеннолетних.

В частности, дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей, расширяется перечень документов, которые идентифицируют (добавляется свидетельство о рождении там, временная справка при оформлении как внутреннего так и заграничного паспортов).

Кроме того упрощена процедура перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами. Устранено такое определение, как «ручная кладь».

«Каждый день КПВВ пересекают десятки тысяч людей, которые держат в руках украинский паспорт, требуют государственных услуг и государственной защиты, рассчитывают на украинское государство. Они являются гражданами Украины. То, что они до сих пор живут на оккупированной, а не освобожденной территории – также и моя проблема. Задача нашей команды – приблизить к ним украинское государство, упростить доступ к публичным услугам, показать заботу со стороны власти. С этого начинается очень непростой путь реинтеграции оккупированных территорий. И он не завершится завтра», – отметила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Она также поблагодарила тех общественных активистов, экспертов, которые приняли участие в обсуждении Постановления и Приказа.

Напомним, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». Постановление должно было вступить в силу 29 октября 2019 года. Из-за несовершенства документа и возможных существенных осложнений для граждан, МинВВОТ инициировало его отсрочку на месяц, чтобы за это время проработать и внести все необходимые изменения относительно правил пересечения линии разграничения. Одной из важных причин отсрочки начала действия нового Порядка стал вопрос пересечения линии разграничения детьми.