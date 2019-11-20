Военная помощь: США не перевели Украине более 35 млн долларов

Украина не получила свыше 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее приостанавливалось президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила электронная версия газеты Los Angeles Times, пишет «Сегодня.ua».

Ее журналисты ознакомились с документами Пентагона, из которых следует, что указанная сумма осталась на американских счетах. По каким причинам, пока не уточняется. По сведениям издания, члены конгресса США осведомлены об этом и требуют от представителей американского военного ведомства разъяснений.

В публикации приводится комментарий официального представителя Пентагона Карлы Глисон. Она подтвердила, что Украина пока не получила помощи примерно на 36 млн долларов, но не уточнила, почему это произошло. По ее словам, средства будут выделены « в течение нескольких недель » .

По оценке издания, то обстоятельство, что Украина не получила финансовую помощь в полном объеме, может стать аргументом для демократов в рамках процедуры импичмента Трампа. Как констатируется в материале, представители администрации США ранее заявляли, что Киев получил всю помощь.