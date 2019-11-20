Танк проехать не сможет: Зеленский сообщил об открытии моста в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 ноября, на своей странице в Facebook сообщил об открытии раньше срока восстановленного после разрушения из-за обстрелов моста в Станице Луганской.

«Мы открыли обещанный мост в Станице Луганской. На несколько дней раньше запланированной даты, ведь он уже сегодня полностью готов. Зачем ждать? Переговоры об этом продолжались так долго, что в какой-то момент договоренность казалась чудом. Нам удалось это сделать. Каждый раз, как приезжал, мост люди просили больше всего. Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую», – написал он.